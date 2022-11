Koca; ‘Bu sene 41. yılını idrak ettiğimiz; bu mesleğe hayatlarını adayan, öğrencilerini büyük özverilerle evlatları gibi yetiştiren, onlara ana, baba, kardeş olan öğretmenlerimize şükranlarımızın ifade edildiği “Öğretmenler Günü” başta eğitim camiamız olmak üzere milletimiz için çok özel bir gündür.’

Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Dünyadaki en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir.

Öğretmen; eğitimin lideri, geleceğin mimarıdır. Öğretmen; umudun, adaletin timsali, güvenin, şefkatin abidesidir. Öğretmen; fedakârlığın zirvesi, insanlığın hiç değişmeyecek öznesidir. Memleketin her köşesinde, yüreklere sevgiyi, zihinlere bilgiyi nakış nakış işleyen toplumun önderidir. Okuyan, düşünen, gelişen ve üreten bireylerle aydınlık bir gelecek için öğretmen, hayat kaynağıdır. Her öğrencisinin elinden ve gönlünden tutup, onlara modern dünyanın sarp merdivenlerinden tek başına başarıyla tırmanma azmini aşılayan sanatkârdır.

Adem Koca; ‘Ben mesleğimi tam 32 yıldır icra ediyorum. 32 yıldır, vatanımın bütün çocukları benim evladım, bir şeyler öğretmeyi başarabildiğim her öğrencim gururum, başarılarına tanık olduğum her öğrencim sevinç gözyaşım, kederine ortak olduğum her öğrencim yüreğimde sızı, el ele verdiğim tüm meslektaşlarım kardeşim. Tam 32 yıldır bir gün bile bıkmadan, usanmadan, öğrencilerimin gözlerine her bakışımda içim titreyerek, gururla, şevkle yapıyorum mesleğimi. Ben, “ben” diyorum ama siz “biz” anlayın! Çünkü aynı yürek çarpıntısını hisseden, öğrencilerini evladı bilen, onları gözünden sakınan; dağ, taş, yol demeden memleketin her noktasına erişen ve evlatlarına sahip çıkan 1 milyon 200 bin kardeşiz biz. Belki başka hiçbir meslek grubuna nasip olmayacak büyük bir aileyiz. Öğrencilerimizle okul bahçesinde oyunlar oynadığımız; bilgiyi, neşeyi, dostluğu, derdi kederi paylaştığımız her gün bize öğretmenler günü; kalbine dokunduğumuz her öğrencimiz ve evladımızın geleceği için çabaladığımız her velimiz bizim ailemiz… Yaptığımız işle gurur duyuyor, her gün daha da iyiye gitmek için gayret ediyoruz. Güzel Ülkemizin yarınlarının bize emanet olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla her sorumluluğu almaya, ülkemizi yeni yüzyıla iftiharla taşımaya hazırız. “Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi kölesi olurum.” diyen bir inancın evlatları olarak hedefimiz, Başöğretmen ATATÜRK’ ün: “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” veciz sözündeki görevimizi en iyi şekilde gerçekleştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü en kalbi duygularımla kutluyor, şükranlarımı sunuyorum’ dedi.