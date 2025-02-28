Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezinde (ADEM) görev yapan kadınlara yönelik düzenlenen temel ilk yardım eğitimi başarıyla tamamlandı.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından verilen eğitimde, ilk yardımın temel prensipleri uygulamalı olarak anlatıldı. İki gün süren eğitime katılan 21 kadından 15’i başarılı olarak sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar, Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ve eğitimde görevli yetkililer tarafından takdim edildi.

Müdür Abdullahoğlu, eğitimin önemine vurgu yaparak, "Toplumun temel yapı taşlarından biri olan kadınlarımızın ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesi, yetiştirilmesi ve farkındalık kazanmaları açısından bu eğitim büyük önem taşıyor. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcıları tebrik ediyorum" dedi.