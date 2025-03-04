Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şube Başkanlarının, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e desteklerini belirten basın açıklaması yaptı.İZMİR (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir Şubeleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Selçuk Şubesi, Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenledikleri “Devrim Yasaları” Semineri sonrasında Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e yönelik adaletsiz uygulamalara karşı desteklerini belirten basın açıklaması yaptı.

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri Başkanları, Efes Selçuk Belediyesi’nin Meryem Ana Evi otoparkı ve giriş ücretlerinden elde ettiği kaynakların kesilmesine ve halkın mağdur edilmesine karşı durduklarını ifade ederek basın açıklamasının altına imzalarını attı.

ADD İzmir Şubeleri Başkanları basın açıklamasında, Meryem Ana Evi gelirlerinin belediyeden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesinin, Efes Selçuk Belediyesinin hizmetlerinin aksatılmasına, altyapı projelerinin sekteye uğrayacağına ve halkın mağdur olacağına dikkat çekildi. Yapılan açıklamada; Efes Selçuk Belediyesi Filiz Ceritoğlu Sengel'in bu süreçte adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla halkın yanında yer alan siyaset anlayışıyla hareket ettiği vurgulandı.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Basın açıklamasında halkın, emekçinin ve Başkan Ceritoğlu Sengel’in yanında olduklarını vurgulayan Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi Başkanı Kerim Akgüneş; "Halkımızın haklarını savunmaktan, doğamızı ve geleceğimizi korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel ve tüm belediye emekçileri, halkımızla birlikte demokratik ve hukuki yollarla verilen mücadeleye desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Basın açıklamasının sonunda güçlü bir mesaj vererek kamuoyunu ve tüm duyarlı vatandaşları bu sürece destek olmaya çağıran dernek başkanları; "Ne belediyemizi ne emekçimizin hakkını ne de doğamızı teslim etmeyeceğiz!" dedi.