Elazığ’da AK Parti’den adaylıkları belli olan milletvekilleri, il teşkilatının düzenlediği Kızılay’a Kan Bağışı Kampanyasın’a destek vererek kan bağışında bulundu.

AK Parti Elazığ il teşkilatı tarafından Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyası’na destek programı düzenlendi. Kampanyaya, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile milletvekili adaylıkları belli olan Prof. Dr. Erol Keleş ve Hasan Murat Öz de ayaklarının tozuyla destek verdi. Milletvekilleri adayları ve beraberindekiler, öğretmenevi karşısında konuşlandırılan Kızılay Kan Merkezi aracına geçerek kan bağışında bulundu.

Öte yandan, AK Parti Elazığ İl Gençlik Kolları öncülüğünde kentin muhtelif noktalarına konuşlandırılan ‘AK Nokta’ aracında, iftardan sonra ikramlarda bulunuluyor. Burada vatandaşlara çay, hurma, badem şekeri ikramında bulunan gençler, gençlik adına AK Parti’nin vaatlerini anlatan 21. yüzyıl broşürleri dağıtarak bilgilendirmelerde bulunuyor.

Adayların belli olmasından hemen sonra birlikte sahaya indiklerini belirten AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “AK Parti olarak beş tane milletvekili adayımız belli olmuştur. Öncelikle hem bu aday arkadaşlarımıza hem de şehrimiz hayırlı olmasını diliyorum, her biri bizim için çok kıymetli. Cumhurbaşkanımızın onayıyla beş milletvekili adayımızı şehrimize yollamış buluyor. Bizler de hemen onlarla birlikte sahaya indik ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten hiç ayrılmadığımız sahaydı, şimdi adaylarımızla birlikte bunun çalışmasını yapıyoruz. Kısa seçim kampanyası süresi içerisinde tabiri yerindeyse bir saatimizi boş geçirmemek üzere mücadelemize ve çalışmamıza devam edeceğiz” dedi.

“Biz kampanyamıza ilk olarak Kızılay gibi çok hayırlı işler yapan bir birimde başlamayı uygun gördük”

Adaylıkların kente hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Prof. Dr. Erol Keleş, “Bilindiği üzere AK Parti’nin, genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tevdisi ile beş milletvekili adayımız belli oldu. Biz kampanyamıza ilk olarak Kızılay gibi çok hayırlı işler yapan bir birimde başlamayı uygun gördük. Bir sağlıkçı olarak, 30 yıllık bir hekimlik mesleğim var. Bunun yaklaşık 20 yılı üniversite ve yaklaşık son 2 buçuk yılı da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin başhekimliği yürüttüm. Kan bağışının ne kadar önemli olduğunu bilen bir insanım. Kan bağışı gerçekten hayat kurtarır ve tüm vatandaşlarımıza da kan bağışı yapması konusunda davet ediyorum” diye konuştu.

“Ayağımızın tozuyla sahaya indik”

AK Parti Elazığ Milletvekili Adaylarından Hasan Murat Öz ise “Malumunuz üzere bugün listeler açıklandı. Bizler de bugün AK Parti milletvekili adayları olarak açıklandık. Öncelikle listenin ilimize ve halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Ayağımızın tozuyla sahaya indik. Gençlik kollarındaki arkadaşlarımız Ramazan ayının başından itibaren iftardan sonra halkımızla buluşup, onlara çay, badem şekeri, hurma gibi ikramlarda bulunuyor. Ayrıca partimizin yapmış olduğu hizmetleri anlatıyorlar. Bizler de ayağımızın tozuyla ‘bismillah’ deyip hem geç kardeşlerimizi ziyaret edelim hem de halkımızla buluşalım, dedik” şeklinde konuştu.