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Kaza, Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bugün direksiyon sınavına giren aday sürücü S.C., bulvar üzerinde ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıktı, ardından ağaca çarparak durabildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aday sürücü hastaneye kaldırıldı.

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