Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nde, Zonguldak bölgesinden sözlü ve uygulamalı mülakata girecek aday orman mühendislerine eğitim düzenlendi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nde, Zonguldak bölgesinden sözlü ve uygulamalı mülakata girecek aday orman mühendislerine eğitim düzenlendi.

Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitime katılan Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nün bir okul olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Yüzde 67 ‘si ormanlarla kaplıdır. Ormanlık alanın genel alana oranı bakımından oranına bakıldığında Türkiye’de birinci sıradadır. Bundan dolayıdır ki her türlü ormancılık faaliyeti Bölge Müdürlüğümüzde icra edilmekte bunun yanı sıra tür çeşitliliği ile de zengin bir habitata sahip olduğumuzdan Bölge Müdürlüğümüzde burada görev yapan tüm orman mühendislerinin Türkiye’nin her yerinde çok rahat hizmet vereceğini belirtti. “Her zaman öğrenilecek yeni bir şeyler vardır. Meslektaşlarımızı kendilerini yenilemek, bilgilerini tazelemek adına burada toplandık. Meslektaşlarımızın her zaman yanındayız.”

İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü tarafından; üretimde iş güvenliği kuralları ile dikkat edilecek hususlar, damgalama iş ve işlemleri, üretim birim fiyat hesaplama, boylama ve mesaha işlerinin nasıl yapılacağı ve kayıt işlemleri, standardizasyon, depolara sevk pusulası ile gelen emvalin kontrolü ve teslim alınması, istif oluşturma ve kayıt işlemleri ile dikili satış işlemleri sunum eşliliğinde anlatıldı. Eğitime Bölge Müdür Yardımcıları Mehmet Pınar ve Necmettin Aşçı, Fidanlık Müdürü ve Müdür Yardımcısı ile sınava girecek orman mühendisleri katıldı.