Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ilçe genelinde bazı okullarda görev yapan 30 aday öğretmen için kadroya geçiş aşaması öncesinde Kültür ve Sanat Merkezi’nde yemin töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Meclis Üyesi Sezai Bilici, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Şube Müdürleri Özkan Yıldırım, Muhammet Atlı, Veli Ceng, Hamza Eryiğit, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile öğretmenler katıldı.

Törende 30 aday öğretmen Türk bayrağına ellerini koyarak yemin etti ve daha sonra kadroya geçişleri tamamlandı. Kadroya geçen öğretmenlerin isimleri de belli oldu. Buna göre Akif Akay, Arzu Akbelen Başoğlu, Aslı Bulamaç, Ayşenur Kalaycı, Belkıs Çelik, Berivan Genç, Burcu Sena Kayabaşı, Cengiz Çakır, Ceren Tepe, Ebru Yaman, Elif Yıldırım, Emine Demirkayık, Erkan Özdemir, Fatma Köprüalan, Fatma Demir, Gökhan Demirhan, Hatice Esma Önlü, İbrahim Torlakcı, Melda Savaş, Merve Karadöl, Müberra Alptekin, Öznur Yıldız, Selenay Çevik, Sinem Erbilir, Şule Akkabak, Talha Eyioğlu, Talip Ağan, Tuğba Akdağ, Zatinur Ertüzün ve Ümit Kızıltuğisimli öğretmenler adaylık aşamasından geçerek kadroya geçişleri yapıldı.