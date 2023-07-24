Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), EKET Fuarcılık tarafından İstanbul ve Ankara’da düzenlenen ‘Üniversite Tercih Fuarı’nda aday öğrenciler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), EKET Fuarcılık tarafından 21-23 Temmuz tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde, 22-23 Temmuz tarihlerinde ise Ankara Congresium’da düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı’nda aday öğrenciler ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

İstanbul Kongre Merkezi’nde ZBEÜ Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanı Feray Çiçek, idari personel Kadriye Sarıhan Ankara Congresium’daki tanıtım fuarında ise Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı Saniye Yayalar, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Tuğba Babaoğlu, aday öğrencilere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin, burs, barınma, sosyal yaşam, fakülteler, bölümler vb. konularda bilgi aktararak, onlardan gelen soruları cevaplandırdı.

Ayrıca, ZBEÜ’nün İstanbul ve Ankara’daki tanıtım stantlarında TP-OTC Kıdemli İnsan Kaynakları Uzmanı Mustafa Aracı, Eğitim Koordinatörü Beyhan Dalkılıç Demirer, İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı Kübra Meşe, Proje Mühendisi Emre Gürkan Çelik, Çaycuma Kampüsündeki Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi programları hakkında bilgi paylaştı.

Zonguldak’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında da bilgilerin paylaşıldığı tercih fuarlarında öğrencilere, geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeyebilmeleri için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini tercih etmeleri önerildi.