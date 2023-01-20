Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6’lı masaya mektup yazarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazır olduğunu söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6’lı masaya mektup yazarak, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıkladı ancak 6’lı masa henüz adayını açıklamadı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 6’lı masaya mektup yazdı. Başkan Özcan, yazdığı mektupta cumhurbaşkanı adaylığına hazır olduğunu belirtti. 6’lı masaya adayı uzaklarda aramayın diye konuşan Özcan, “O yüzden adayı uzaklarda aramayın, Erdoğan benzeri çakma adayları gündeminize dahi almayın. 49 yaşında dinamik, çalışkan, akıllı bu kardeşiniz, aday gösterilmesi halinde 21 yıllık karanlık Erdoğan dönemine son verecektir” ifadelerine yer verdi.

“Kılıçdaroğlu’nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uymaktadır”

6’lı masa için aday açıklamanın vaktinin geldiğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Artık seçim tarihi belli oldu. 6’lı masa olarak topluma taahhüt ettiğiniz ortak adayı açıklama vakti geldi. Özellikle Sayın Kılıçdaroğlu’nun tarif ettiği aday tiplemesi bana tamamen uymaktadır. Geçmişinde başarı hikâyeleri olacak ve Devleti tanıyacak. O yüzden adayı uzaklarda aramayın, Erdoğan benzeri çakma adayları gündeminize dahi almayın. 49 yaşında dinamik, çalışkan, akıllı bu kardeşiniz, aday gösterilmesi halinde 21 yıllık karanlık Erdoğan dönemine son verecektir” dedi.

“Tecrübeli bir büyüğümüze sorarsanız, beni teyit edecektir”

Tanju Özcan, “Bolu İli ve Belediyesinden bu kadar bahsetmemin özel sebebi şudur. Biz 4 yıl boyunca hep baskı altında tutulduk. Müfettişler hiç ayrılmadı, bir tek kuruş ekstra 4 günde (İlbank vb) kullanmadan inanın Türkiye Cumhuriyeti’ni yürütmekten çok daha zordur. Bu konuyu uzun yıllar bürokratlık yapmış, öncesinde veya sonrasında Belediye Başkanlığı yapmış tecrübeli bir büyüğümüze sorarsanız, beni teyit edecektir” ifadelerini kullandı.

Bana güvenin diyen Özcan, “Sizden istirhamım bana güvenin. Kendimi övmekten ve övülmekten nefret ederim ama, diploması olup olmadığı bile tartışma konusu olan, daha güzel yalan söylemek dışında ne ekonomi, ne hukuk, ne bütçe konusunda benimle aşık atamayacak birinin bu ülkeyi 21 yıldır kesintisiz yönetmesi beni derinden yaralamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Tanju Özcan kardeşinize yol verin”

Cumhurbaşkanlığı görevine talip olduğunu söyleyen Özcan son olarak şu ifadelere yer verdi: “Siyasette bazen görev verilir, bazen de göreve talip olunur. Ben göreve talibim. Kazanacak aday olsun diyorsanız, seçimlerde rüştünü defalarca ispat etmiş, Erdoğan’ı yüzde 65 oyla Cumhurbaşkanı seçildiğinden sonra adeta siyasi kalesi olan Bolu da seçimde açık farkla mağlup etmiş Tanju Özcan kardeşinize yol veriniz. Hepinize saygılar sunuyor, çalışmanızda başarılar diliyorum”.