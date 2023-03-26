AK Parti’nin Aydın’da gerçekleştirdiği temayül yoklaması, partililerin yoğun katılımı ile tamamlanırken temayülü değerlendiren Aday Adayı Ramazan Subaşı, Aydın’ın Türkiye Yüzyılı’na hazır olduğunu söyledi.

AK Parti Aydın İl Teşkilatı tarafından düzenlenen temayül yoklamasında, 45 aday adayı yarıştı. İl genelinden temayül yoklamasına katılan partililer, 8 adayı belirlemek için oy kullandı. Temayül yoklamasında, mali müşavir ve iş insanı olan aday adayı Ramazan Subaşı, Aydın’ın seçimlere hazır olduğunu söyledi.

15 yıldır üyesi olduğu AK Parti’nin birçok kademesinde görev yapan Ramazan Subaşı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile partililere üzerinde “Aydın, Türkiye Yüzyılı’na Hazır” yazılı atkı hediye etti.

“Rekor bir oyla tekrar seçeceğiz”

Temayül yoklamasının hayırlara vesile olmasını dileyen Ramazan Subaşı, “İnşallah, 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı rekor bir oyla tekrar seçecek, Aydın’ımızın milletvekili sayısını arttıracağız” ifadelerini kullandı.

Sadece seçim zamanında değil, her zaman teşkilatlara büyük önem verdiğini dile getiren Subaşı, “Uzun yıllardır aralarında olmaktan büyük gurur ve onur duyduğum yol arkadaşlarımızın her zaman yanındayım. Temayül yoklamasına katılan tüm partililerimize teşekkür ediyorum” dedi.