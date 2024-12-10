Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, 2024 yılının ilk 11 ayında ABD’ye 237,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “ABD, yüzde 50’lik artışla en fazla büyüme gösterdiğimiz ülke oldu” dedi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde “ABD’de Yatırım Olanakları” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, ABD Adana Konsolosluğu Ekonomi İşleri Müdürü Timothy Bugansky ve ABD Büyükelçiliği Dış Ticaret Müsteşarlığı Ataşe Yardımcısı Yaprak Çakılcıoğlu katıldı. Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, ABD’nin dünya ekonomisindeki güçlü rolüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük ekonomisi olarak yatırımcılar ve iş dünyası için her zaman cazip bir pazar olmuştur. Geniş tüketici kitlesi ve güçlü altyapısı sayesinde birçok sektörde önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’nin ihracat rakamlarına baktığımızda, 2024 Ocak-Kasım döneminde ABD’ye 12 milyar 285 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8’lik bir artış yaşanmıştır. Adana olarak da dikkat çekici bir performans sergiliyoruz. 2024 yılının ilk 11 ayında ABD’ye 237,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde ihracatta ilk 10 ülke içerisinde ABD, Adana için ikinci sırada yer alırken, yüzde 50’lik artışla en fazla büyüme gösterdiğimiz ülke oldu.”

ABD Adana Konsolosluğu Ekonomi İşleri Müdürü Timothy Bugansky, toplantıda yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük bir yatırım pazarı olduğunu söyledi. Geniş kaynaklara sahip ve iş dünyası için başarılı bir zemin sunan ABD’yi değerlendiren Bugansky, şu sözleri kullandı:

“Küresel güçleriyle önemli ortaklıklar kuran ABD, genişleme arayışında olan Türk firmalarını memnuniyetle karşılıyor. Ekonomik Analiz Bürosu’nun 2023 yılı verilerine göre, Türkiye’den ABD’ye yapılan toplam doğrudan yabancı yatırım 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ancak bu yatırımları desteklemek adına çeşitli programlar devreye alınmış durumda. ABD pazarına giriş ve büyümeyi destekleyen federal hükümet programları, eyalet ve federal düzeyde önemli bağlantılar kurulmasını sağlıyor. Programın başlangıcından bu yana 200 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırım ABD’ye yönlendirilirken, 200 binden fazla istihdam oluşturmuştur. Amerika-Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ortaklığın ilerlemesi için kararlılığımızı vurgulamak isterim. Bu ilişki; dayanıklılığı, ortak değerleri ve yatırımları teşvik eden güçlü bir temele dayanmaktadır.”

Toplantıda ayrıca ABD Büyükelçiliği Dış Ticaret Müsteşarlığı Ataşe Yardımcısı Yaprak Çakılcıoğlu, SelectUSA Programı hakkında bilgilendirme yaptı. Çakılcıoğlu, ABD’de işlerini büyütmek isteyen Türk firmalarına sağlanan destekler ve fırsatlar hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.