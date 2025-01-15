SUBÜ Sakarya MYO, Öğretim Görevlisi Ersin Berk’in düzenlediği ve öğrencilerin çektikleri fotoğrafların sergilendiği ‘Toplumsal Bellek: Meslekleriyle Adapazarı’ başlıklı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu, ‘Toplumsal Bellek: Meslekleriyle Adapazarı’ başlıklı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Fotoğraf Sanatçısı ve Akademisyen Öğretim Görevlisi Ersin Berk ile yaklaşık 40 öğrencisi tarafından düzenlenen sergide, Adapazarı’nın geleneksel ve modern meslekleri 200 fotoğraf ile sergilendi. Fotoğraflanan meslekler arasında kaybolmaya yüz tutmuş sepetçilik, süpürgecilik ve televizyon-radyo tamirciliği gibi meslekler ile kumaşçılık, züccaciyecilik, düğmecilik, çorapçılık ve terzilik gibi canlılığını sürdüren meslekler yer aldı. Öğrenciler Adapazarı’nda Uzun Çarşı, Katlı Pazar ve Çark Caddesi’ndeki esnaflar ile oto sanayi sitelerindeki işçilerin fotoğraflarını çekti. Açılışını Sakarya MYO Müdürü Doç. Dr. Recep Kılıç ve Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Murat Acar’ın yaptığı sergiye akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi.

Fotoğraf sergisinin Adapazarı’nın toplumsal belleğine önemli bir katkı sağladığını belirten SUBÜ Sakarya MYO Müdürü Doç. Dr. Recep Kılıç, “Sergiye katılan tüm öğrencilerimize ve Ersin hocamıza gayretleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu proje sayesinde emek ve el işçiliğinin önemini kavradılar. Fotoğraf çekim sürecinde sosyalleşerek ikili ilişkilerini güçlendirdiler. Okudukları şehri ise daha yakından tanıma fırsatı buldular. Biz de bundan memnuniyet duyduk” dedi. Öğretim Görevlisi Ersin Berk ise; Adapazarı’nın kültürel mirasını, kaybolan mesleklerini ve bu minvalde toplumsal dönüşümünü fotoğraf sanatı aracılığıyla gelecek nesillere aktarmaya devam etmek istediğini belirtti.