Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Milli Eğitim İl Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Adapazarı Matematik Olimpiyatları” için iş birliği protokolü imzaladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Milli Eğitim İl Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Adapazarı Matematik Olimpiyatları” için iş birliği protokolü imzaladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Milli Eğitim İl Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile “Adapazarı Matematik Olimpiyatları” için iş birliği protokolü imzaladı. Adapazarı Matematik Olimpiyatları çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 3 ayrı kategoride ve 2 ayrı aşamada sınav yapılacak. Olimpiyatlara 44 ilkokul, 76 ortaokul ve 37 lise olmak üzere toplam 624 öğrenci başvuru yaparken, 1’nci aşama sınavı 29 Nisan 2023 Cumartesi günü, 2’nci aşama sınavı 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü düzenlenecek. Sonuçların belirlenmesinin ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.

“Gençler, bugünümüzdür”

Eğitim camiasına her zaman destek olduklarının altını çizen Işıksu, “Adapazarı Matematik Olimpiyatlarına bu yıl da destek olacağız. 624 öğrencimiz, 3 farklı kategoride, 2 ayrı sınava katılacak ve ödül töreni gerçekleştireceğiz. Gençler, bugünümüzdür ve Adapazarı’mızın eğitimde de çok daha ileri noktalara ulaşması için eğitim camiamızla birlikte çalışıyoruz. İl ve ilçe müdürlerimizi gayretli çalışmaları için ayrıca tebrik ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm başarılar, Adapazarı’mıza değer” dedi.

Gâye öğrencilerin matematiğe ilgisini arttırmak

Duyduğu memnuniyeti paylaşan Milli Eğitim İl Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, Adapazarı’mızın eğitimde de başarısının artması noktasında çok önemli çalışmalar yapıyor ve eğitim camiamıza her zaman destek veriyor. Bakanlığımızın yürütmüş olduğu matematik seferberliğine katkı sunarak öğrencilerimizin matematiğe ilgisini daha da artırmak için Matematik Olimpiyatları düzenliyoruz. Mutlu başkanımız her zaman olduğu gibi yine bizlere destek olmaktadır. Birlikte çalışmaktan ve ortak gayretten çok memnunuz. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.