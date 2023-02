Adapazarı Belediyesi Geleneksel Altın Esnaf Belgesi Takdim Programında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “Şehrin kalbi, ticaretin merkezi Adapazarı’mız, gayretin, dayanışmanın, bereketin adresidir. Esnafımız mutlu olursa, Adapazarı’mız da mutlu olur inancına sahibiz. Esnafımızın gösterdiği ticaret ahlakının, şehrimizin ruhunu mayaladığına da inanıyoruz. Bizlerle olan Oda Başkanlarımıza teşekkür ediyor, altın esnaflarımızı tebrik ediyor, kendilerinin şahsında tüm esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Adapazarı Belediyesi Geleneksel Altın Esnaf Belgesi Takdim Programında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “Şehrin kalbi, ticaretin merkezi Adapazarı’mız, gayretin, dayanışmanın, bereketin adresidir. Esnafımız mutlu olursa, Adapazarı’mız da mutlu olur inancına sahibiz. Esnafımızın gösterdiği ticaret ahlakının, şehrimizin ruhunu mayaladığına da inanıyoruz. Bizlerle olan Oda Başkanlarımıza teşekkür ediyor, altın esnaflarımızı tebrik ediyor, kendilerinin şahsında tüm esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Adapazarı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Oda temsilcileri ile istişare edilerek belirlenen, Adapazarı sınırları içerisinde tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafları takdir ve teşvik için düzenlenen, Altın Esnaf Belgesi Takdim Programı, Başkan Mutlu Işıksu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programa Sakarya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Kuriş, meclis üyeleri, Mehmet Yılmaz, Özkan Yetim, İbrahim Akçam ve Yavuz Meşe ile Oda Başkanları ve esnaflar katıldı.

Takdim programından duyduğu memnuniyeti dile getiren SESOB Başkanı Hasan Alişan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun her zaman esnafın yanında olduğunu vurgulayarak Başkan Işıksu’ya teşekkür etti. Esnafların şehrin ruhunu oluşturduğunu vurgulayan Alişan, “Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu tarafından takdim edilen belgeler esnafımız için her zaman moral kaynağı olmuştur. Esnafımız şehrin ruhunu oluşturur hepsi birer altındır, pırlantadır. Bu özel programla bizleri mutlu eden ve esnafımıza her daim destek olan Başkanımız Mutlu Işıksu’ya ve ekibine tüm esnaflarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Işıksu, güzel bir programda esnafla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti paylaşarak, “Şehrin kalbi, ticaretin merkezi Adapazarı’mız, gayretin, dayanışmanın, bereketin adresidir. Bizler, kardeşlik hukukuna, dayanışma ruhuna ve bereketle gelen güzelliklere daima inanan insanlarız. Esnafımız mutlu olursa, Adapazarı’mız da mutlu olur inancına sahibiz. Esnafımızın gösterdiği ticaret ahlakının, şehrimizin ruhunu mayaladığına da inanıyoruz. Bizim esnafımız, sadece maddi ölçütlerle değil; dürüstlük, erdem, ahlâk gibi manevi ölçütlerle de şehrimize anlam katmaktadır. Samimiyette bereket vardır, huzur vardır. Bizler gönülden gönüle her fırsatta esnafımızla beraberiz. Esnafımızın kardeşiyiz, dostuyuz, ailesiyiz. Bu samimiyete hamdolsun selam verdiğimiz her dükkanda memnuniyetle şahit oluyoruz. Bu güzel buluşmamız da birlik ve beraberliğimizin, muhabbetimizin güzel bir neticesidir. Adapazarı Belediyesi olarak birbirimize sımsıkı kenetlenmeye, Adapazarı’mızda sevgiyi, muhabbeti ve dayanışmayı hakim kılmaya, kolayı, zoru, sevinci, hüznü hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Geçtiğimiz yılın altın esnaflarını tebrik ediyor, kendilerinin şahsında tüm esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından belge takdim törenine geçildi. Başkan Işıksu, Başkan Yardımcısı Bilal Kuriş ve SESOB Başkanı Alişan ve Oda Başkanları ile birlikte esnaflara belgelerini takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.