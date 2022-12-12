Adapazarı Belediyesi’nin düzenlediği Aynalıkavak Sohbetlerinde İçişleri Bakanlığı Vali-Mülkiye Başmüfettişi Özdemir Çakacak, tecrübelerini paylaştı.

Adapazarı Belediyesi’nin düzenlediği Aynalıkavak Sohbetlerinde İçişleri Bakanlığı Vali-Mülkiye Başmüfettişi Özdemir Çakacak, tecrübelerini paylaştı.

Sevilen programlar arasında yerini alan Aynalıkavak Sohbetlerinde onur konuğu, Van, Uşak, Mersin, Kırşehir ve Eskişehir Valiliği görevlerinde bulunan İçişleri Bakanlığı Vali-Mülkiye Başmüfettişi Özdemir Çakacak oldu. Vali Çakacak, Adapazarı hatıralarını ve tecrübelerini sevenleriyle paylaştı.

"Kimse kimseden üstün değildir"

Vali Özdemir Çakacak, "Makam sahibi olabiliriz ancak bulunduğumuz makamın sadece amiriyiz. Vatandaşımızın yanında herhangi bir üstünlüğümüz hiç olmadı, olamaz. Kendi ailemize nasıl davranıyorsak milletimize de aynı hatta daha güzel davranmalıyız. İnancımız gereği kimse kimseden üstün değildir ve üstünlük ancak takva sahibi olmaktır" dedi.

Öte yandan programa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, belediye meclis üyeleri, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, mahalle muhtarları katıldı.