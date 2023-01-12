Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Adapazarı Belediyesi ile Spor Her Yerde” Projesi için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde Adapazarı’nda spor aktiviteleri ve faaliyetler daha da yoğunlaşacak. Başkan Işıksu, “Gençliğe ve spora verdiğimiz önemle nitelikli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Adapazarı, sporla güzel” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Adapazarı Belediyesi ile Spor Her Yerde” Projesi için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde Adapazarı’nda spor aktiviteleri ve faaliyetler daha da yoğunlaşacak. Başkan Işıksu, “Gençliğe ve spora verdiğimiz önemle nitelikli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Adapazarı, sporla güzel” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile birlikte “Adapazarı Belediyesi ile Spor Her Yerde” Projesi için iş birliği protokolü imzaladı. Adapazarı Belediyesinde gerçekleşen ve Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel’in de katıldığı programda konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı Belediyesi ile Spor Her Yerde” projemizle, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte; okullarımızda, vatandaşlarımızın yoğun olduğu merkezi yerlerde; spor branşlarının tanıtımı, sportif gösteriler, aktif yaşam aktiviteleri ve sporun hayatımıza olumlu etkilerini anlatan faaliyetler, spor kursları, yerel ve ulusal turnuvalar yapmayı hedeflemekteyiz. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Spor faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Işıksu, “2019 yılında Adapazarı Belediyemizin bünyesinde önce Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü hemen ardından da Adapazarı Belediyesi Spor Kulübünü kurduk. 23 Ağustos 2019 tarihinde kurulan kulübümüz Boks, Okçuluk, Triatlon, Tenis, Judo, KickBoks, Taekwondo, Modern Pentatlon, Cimnastik, Karate ve Özel Sporcular (Yüzme) branşları olmak üzere toplam 11 branşta faaliyetlerine devam ediyor. Kulüp sporcularımız; 1 Avrupa Şampiyonluğu, 4 Avrupa 2’nciliği, 5 Avrupa 3’üncülüğü, 1 Balkan Şampiyonluğu, 1 Balkan 2’nciliği, 27 Türkiye Şampiyonluğu, 19 Türkiye 2’nciliği ve 8 Türkiye 3’üncülüğü dereceleri olmak üzere toplamda 66 madalya elde ederek kısa zamanda büyük başarılara imza atmışlardır. Hepsiyle gurur duyuyor, aileleri, antrenörleri ve kulüp yönetimimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Başkan Işıksu, “Gençliğe ve spora verdiğimiz önemle nitelikli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Adapazarı, sporla güzel. Spor kurslarımızla, düzenlediğimiz turnuvalarla, doğa yürüyüşleri ile gençlerimizi sporla buluşturduk, ulusal spor organizasyonlarına sponsor olarak şehrimizde spor kültürünün ve spor turizminin gelişmesine katkı sağladık. Spor malzemesi desteği verdik, sporcu kafilelerimize ulaşım desteği sağladık. Karaman Spor Kompleksimizden Adapazarı’mızın takımlarının faydalanması için gayret gösterdik. Sporun ve sporcunun daima yanındayız, 2019 yılından bugüne kadar gençlerimizin spor yapmaları için 84 mahallemizde 96 Çocuk Parkı, 65 Spor Parkı ve 46 Spor Sahasını tamamladık. 2019 yılından itibaren amatör spor kulüplerine nakdi yardım ve spor malzemesi, sporcu kafilelerimize ulaşım desteği sağladık. Gençlik merkezi ile Spor Kompleksi projelerimizi hazırladık. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç ve ekibi ile koordineli bir şekilde gençlerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz, Değerli Müdürümüze yoğun çalışmalarından dolayı da çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Protokolden duyduğu memnuniyeti paylaşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise “Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu, Adapazarı’mızda gençlik ve spor faaliyetlerinin daha da yaygınlaştırılması noktasında çok önemli çalışmalar yapıyor ve destekler sağlıyor. Başkan Yardımcımız Fatih Çelikel ile özellikle Adapazarı’nda spor yaşamının daha da değer kazanması noktasında ortak çalışmalar yapıyoruz. Bu iş birliği ve ortak gayretten dolayı oldukça mutluyuz. Kendilerine çok teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.