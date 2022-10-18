Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, filosuna kattıkları 18 adet sıfır kamyonun hizmete başladığını açıkladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, filosuna kattıkları 18 adet sıfır kamyonun hizmete başladığını açıkladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, daha önce meclis toplantısında satın aldıklarını duyurduğu belediye araç filosuna dahil edilen 18 adet sıfır kamyonun hizmete başladığını açıkladı. Işıksu, “84 mahallemizin tamamında ihtiyaçları tespit ediyor ve elimizden gelenin en güzelini yapmak için yoğun bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze 16 adet, Fen İşleri Müdürlüğümüze de 2 adet olmak üzere toplam 18 adet sıfır kamyonları belediyemiz olarak satın aldık. Kontrollerini yaptık ve sahada çalışmaları başlattık. Hayırlı olsun” dedi.