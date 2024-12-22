Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminine göre Adana yağışlı bir hafta geçirecek.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ülke genelinde düşen hava sıcaklıkları yağmur ve karı da beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahminlerine göre Adana’da bir hafta boyunca yağmur etkili olacak. Barajlarda kuraklığın yaşandığı kentte yağmur ve karın su seviyesini artıracağı tahmin ediliyor.

Gece boyu yağan yağmurun biraz ara vermesiyle tarihi Taşköprü ve Merkez Camii manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar fotoğraf çektirip o anı ölümsüzleştirdi.