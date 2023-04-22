Adana’nın merkezinde dün etkili olan sağanak yağış ve dolunun tarım arazilerini teğet geçtiği öğrenildi.

Adana’da dün sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Şehirde saat 13.30 saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış sele de neden oldu. Merkez Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde birçok bulvar, cadde ve ara sokaklar su altında kaldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adana’da 1 saatte metrekareye 37 kilogramın üzerinde yağış yağdı” dedi.

Tarım arazilerine etkisi olmadı

İhlas Haber Ajansı’nın görüştüğü çiftçiler merkezi esir alan sağanak yağış ve dolunun tarım arazilerini teğet geçtiği bazı tarım arazilerine ise hiç yağmur dahi yağmadığını söyledi.