Acı haberin şehidin Adana’nın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi’ndeki babaevine de ulaştığı öğrenildi.

Kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 TL ceza

Kahvehanede kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 TL ceza

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın Adana’daki ailesine acı haber ulaştı.

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