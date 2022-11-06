Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S.Haluk Uygur, güzel sanatlar müzesi kuracaklarını söyledi.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S.Haluk Uygur, güzel sanatlar müzesi kuracaklarını söyledi.

Adana’da bir otelde düzenlenen Uygur Ailesinden Özel Koleksiyon Sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca Hakan Yaman ve Haluk Uygur tarafından çevirisi yapılan “Asyatik Türkiye’de Yaşam” adlı kitabının imza günü de düzenlendi.

İki etkinliğin açılışında konuşan Haluk Uygur, önce ailesini daha sonra da salonda eserleri bulunan 28 sanatçıyı tanıttı. Uygur,

“Altınoran Müzesi kurma hazırlığı içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bunu başarabilirsek o kuracağımız güzel sanatlar müzesi içerisinde ne olacağını burada bir ön çalışma ile göstermek istedik. Çünkü ailemizin 350-400 resme, 2-3 bin fotoğrafa, 800 tane tarihi fotoğraf makinesine, 6 bin kitaba ulaşan birkaç farklı dalda koleksiyonu var. Bu koleksiyon umarım gelecekte değerlenir” dedi.