Spor Toto 1.Lig’in 22.haftasında Adanaspor, Cuma günü deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Çatalan Tesislerindeki antrenman Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde başladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Ardından çift kale maç ile son buldu.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, Cuma günü deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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