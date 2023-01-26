Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor’un, sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının biletlerini satışa çıkardı.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor’un, sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının biletlerini satışa çıkardı.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor, 29 Ocak Pazar günü saat 13.30’da evinde Bodrumspor ile karşılaşacak. Kulüp, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıkardığını duyurdu.
Bilet fiyatları şu şekilde:
Güney Batı 109 TL
VIP 163 TL
Maraton 54 TL
Arjantin köşe 33 TL
Deplasman tribünü 42 TL
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