Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor’un, sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının biletlerini satışa çıkardı.

Göztepe’nin taraftarsız son maçı Göztepe’nin taraftarsız son maçı

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor’un, sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının biletlerini satışa çıkardı.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor, 29 Ocak Pazar günü saat 13.30’da evinde Bodrumspor ile karşılaşacak. Kulüp, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıkardığını duyurdu.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Batı 109 TL

VIP 163 TL

Maraton 54 TL

Arjantin köşe 33 TL

Deplasman tribünü 42 TL