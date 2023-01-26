Bilet fiyatları şu şekilde:

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor, 29 Ocak Pazar günü saat 13.30’da evinde Bodrumspor ile karşılaşacak. Kulüp, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıkardığını duyurdu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.