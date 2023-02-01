Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Çatalan Tesisleri’nde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla son buldu.
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