Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor, deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Çatalan Tesisleri’nde Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kondisyon çalışmalarıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla son buldu.

Okan Buruk, Şenol Güneş ve Ziya Doğan’ı yakaladı

Okan Buruk, Şenol Güneş ve Ziya Doğan’ı yakaladı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, deplasmanda karşılaşacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

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