Köklü bir geçmişi olan Adana’nın yöresel yemekleri başta olmak üzere el sanatları kültürü Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile ortaya çıkarılıyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın desteklediği "Adana İli Yöresel Ürünler Envanterinin Çıkarılması İçin Danışmanlık Hizmeti Alınması" projesinde saha çalışması tamamlandı.

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Muzaffer Sümbül’ün danışmanlığında gerçekleşen projede Adana’nın her ilçesinden beş örnek olmak üzere toplamda 75 yöresel ürün ele alındı. Yemek tarifleri, el sanatları ve bitki türlerini içeren örneklerle ilgili sahada yapılan çalışmalar sırasında ürünlerin yapımı, fotoğraf ve video çekimleriyle detaylı bir şekilde kayıt altına alındı.

Sümbül, projenin şartnamesine uygun olarak yapılan bu çalışmanın yanı sıra, sahadan bir belgesel çıkarmayı da hedeflediklerini belirtti. Proje, ilin kültürel mirasının korunması ve tanıtılması adına büyük bir adım olarak görülüyor. Sümbül, belgeselin, bölge halkı ve kültürel turizm için kalıcı bir kaynak oluşturacağını da vurguladı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu ise bu projenin sonunda, Adana’nın gastronomi, el sanatları ve doğa mirasını tanıtacak hem bir envanter hem de zengin içerikli bir belgesel ortaya çıkacağına inandığını kaydetti. Kökçüoğlu, “Çalışma, kültürel mirasın kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması bakımından büyük bir önem taşıyor. Çukurova Kalkınma Ajansının desteği ile uygulanan proje sayesinde bölgeye ait yöresel ürünler belirlenecek. Bu ürünlerin içerisinde ürüne katma değer sağlayacak coğrafi işaret alma potansiyeli olan ürünler ayrıca ele alınacak. Bu yönde çalışmalar hızlandırılarak ekonomiye katkı sağlanmasına yönelik pazarlama stratejileri ve ürün geliştirme çalışmaları da yapılacak" şeklinde konuştu.