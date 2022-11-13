Toros dağlarının ’saklı cenneti’ olarak bilinen Belemedik, zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleri ile renk cümbüşüne büründü.

Toros dağlarının ’saklı cenneti’ olarak bilinen Belemedik, zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleri ile renk cümbüşüne büründü.

Doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez uğrak noktası olan Belemedik, her yıl Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçiyi ağırlıyor.

Belemedik, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne büründü. Zengin doğa manzarası, tren yolu, tünelleri ve dağların arasından süzülüp giden Çakıt Çayı ile taş ve ahşaptan yapılmış yayla evleriyle ünlü tabiat parkı, sarı rengin bütün tonları, yeşil ve turuncu renkleri ile ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.