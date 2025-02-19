Adana’nın Saimbeyli ilçesinde ilk kez ilçenin turizm, tarih ve tarım alanlarında kalkınması için çalıştay düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye işbirliğiyle düzenlenen "Saimbeyli Çalıştayı" belediye konferans salonunda gerçekleşti. Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir’in de katılım sağladığı toplantıya, kamu kurumları amirleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, devlet millet el ele vererek ilçede tarih, ekoturizm ve tarım alanında şehirlerden köylere gençleri dönüşünü hızlandıracak projeler üreteceklerini söyledi.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ise, Kuzey Adana’nın her alanda büyük zenginlikleri olduğunu bunu gelecek nesillere aktaracak projeleri geliştireceklerini ifade etti.