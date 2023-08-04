Adana kebabını tüm dünyaya tattırmak isteyen Cihangir Kebap, Ordu’da şube açtı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 1995 yılından bu yana sektörün içerisinde olan ve kendine özgü lezzetlerle yurt içi ve yurt dışından çok fazla talep alan Cihangir Kebap; Güzelyalı, Türkmenbaşı ve Ziyapaşa şubelerinin ardından ilk ’franchise’ı İskenderun’a, ikincisini ise Ordu’ya verdi.

“Kebaplarımızda hırrık cinsi et kullanıyoruz”

Cihangir Korkmaz, yaptığı açıklamada kebapları yaparken kullandıkları et türünün Siirt, Van ve Bitlis yörelerine ait olan hırrık cinsi olduğunu belirterek, “Biz Cihangir Kebap ailesi olarak Adana’da 3 tane işletmemiz var. Bununla beraber ilk franchiseı İskenderun’a verdik 5. şube olarak da ikinci franchiseı ise Karadeniz’in incisi Ordu’ya verdik. Ustalarımızın hepsi Adana’dan geldi. Etlerimiz Siirt, Van ve Bitlis bölgesine ait hırrık cinsi dediğimiz Siirt hırrık etini Adana’da biz işleyip tüm şubelerimize gönderiyoruz. Yani etlerimiz, baharatlarımız, şalgamımız, tatlımız hepsi Adana’dan geliyor” ifadelerini kullandı.

“Ordulular Adana kültürü ile tanışacak”

Korkmaz, Ordulu kebapseverlerin kendileri sayesinde Adana kültürü ile tanışacağını söyleyerek, “Ordu’nun et tadı daha çok danayı seviyor ama biz buraya çok farklı bir ürünle gireceğiz. Bizim etimiz erkek kuzu eti. Buralarda genelde insanlar kuzu yediği zaman koktuğunu düşünüyor ama biz erkek kullandığımız için o hayvanımız kokmuyor. Biz o tür hırrık eti ile kebap yapacağız. Buradaki kebapseverlere Adana kültürünü tattıracağız” dedi.