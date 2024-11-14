Adana’nın Kozan ilçesinde tarihi Roma Köprüsü ve un değirmeninin bulunduğu Atatürk Parkında sararan ve kızaran ağaç yaprakları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Kozan’da ağaçların sararan ve kızaran yaprakları renk cümbüşü oluşturdu. Atatürk parkında görsel şölen sunan doğal manzara kendine hayran bıraktı.

Mustafa Baş, ortaya çıkan sonbahar güzelliğiyle geziye doyamadıklarını ifade etti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçede bulunan; tarihi Anavarza antik kenti, Kozan kalesi, konaklar ve Kozan barajının doğa, tarih turu imkanı sunduğunu ifade ederek ilçenin her mevsim ayrı bir güzelliği olduğuna vurgu yaptı. Atlı, doğa tutkunlarını ilçede ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.