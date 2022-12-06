Adana’nın ihtiyacı olan milyonlarca fidan Ceyhan ilçesi Hamitbeybucağı Mahallesinde bulunan Ceyhan Fidanlığında yetiştiriliyor.

Adana’nın ihtiyacı olan milyonlarca fidan Ceyhan ilçesi Hamitbeybucağı Mahallesinde bulunan Ceyhan Fidanlığında yetiştiriliyor.

1982 yılında 900 dönüm arazi üzerinde kurulmuş olan ve 5 milyon fidan üretme kapasitesine sahip olan Ceyhan Fidanlığında, bölgenin ihtiyacı olan orman ve meyve fidanları yetiştiriliyor. Yetiştirilen fidanlar öncelikle il genelinde yangın geçirmiş alanların yeniden ağaçlandırılması, yeni ağaçlandırma sahalarının tesisi, otoban ve karayolları kenarlarının ağaçlandırılmasında değerlendiriliyor.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Şefliğini ve fidan yetiştirme sahalarını ziyaret etti. Fidanlıkta incelemelerde bulunan Kaymakam Yılmaz, yürütülen hizmetler ve çalışmalar hakkında fidanlık personelinden bilgi aldı; görevli personele ve çalışanlara kolaylıklar, çalışmalarında başarılar diledi.