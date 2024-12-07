Adana’nın merkezinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde inşası hızla devam eden Göktekin Q1, sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda üstün mühendislik vizyonu ve kalite anlayışının bir göstergesi. Göktekin Yapı, “Kalite yerinde inşa edilir” mottosuyla tüm mimari ve teknik ekibini sahaya taşıyarak, projeye benzersiz bir hassasiyetle hayat veriyor.

Detaylarda gizli bir mükemmeliyet anlayışı

Adana’nın lüks yaşam standartlarını yeniden tanımlayan Göktekin Q1, tasarım ve planlama sürecindeki özeni, inşa aşamasında da sürdürüyor. Her bir detay, şantiyede uzman ekiplerin birebir kontrolünde hayata geçiriliyor.

Göktekin Yapı Kurucusu Serdar Göktekin, bu süreçle ilgili şunları söyledi:

“Bizim için Göktekin Q1, sadece bir bina değil; kaliteye, mükemmeliyete ve şehrimize verdiğimiz bir söz. Tüm ekibimizle sabahlarımızı sahada açıyoruz, her detayı yerinde yönetiyoruz. Adana için bir ilk olacak bu projede, sadece en iyiyi sunmak için çalışıyoruz.”

Adana’nın kalbinde dünya standartlarında bir yaşam

48 özel tasarımlı daireden oluşan Göktekin Q1, 200, 300 ve 400 metrekarelik geniş yaşam alanlarıyla fark oluşturuyor. Adana’da ilk, Türkiye’de sayılı olan Poliform mutfağı ve giyinme odaları ile çıtayı zirveye taşıyor. Çatı katında yer alan kapalı havuz, SPA, pilates ve yoga stüdyosu, kişiye özel spor salonu ve peyzajla tasarlanmış yeşil alanlar, modern yaşamın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Adana’nın geleceğine ilham veriyor

Göktekin Q1, üstün mühendislik, yenilikçi tasarım ve detaylara gösterilen özenle Adana’nın mimari vizyonuna yeni bir standart kazandırıyor. Şehrin merkezinde bu denli özenli bir yaşam alanı sunarak, “Adana neden dünyanın en iyi standartlarında bir projeye sahip olmasın?” sorusuna cesur bir yanıt veriyor.

Göktekin Q1: Kalitenin inşa edildiği yer

Adana’nın dünya ile yarışan gurur projesi Göktekin Q1, hızlı bir şekilde tamamlanarak, seçkin yaşam alanlarıyla sakinlerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bir sanat eserini andıran proje, şehrin lüks anlayışını yeniden tanımlarken, Adana’nın geleceğine de ilham vermeyi hedefliyor.