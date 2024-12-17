Adana’da hafta sonları vatandaşların akın ettiği Adnan Menderes Lunapark Eğlence Tesisleri 32 yılın ardından kapanırken, yerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yapılacağı öğrenildi.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde 1992’den beri hizmet veren ve 6 dönüm üzerinde kurulu olan Adnan Menderes Lunapark Eğlence Tesisleri geçtiğimiz günlerde kapatıldı. Lunaparkın kapanmasıyla birlikte aletler sökülmeye başlanırken lunapark çalışanları yetkililer tarafından henüz yer gösterilmediğini, bir an önce faaliyete geçmeyi istediklerini belirtti.

"Adana’nın tek lunaparkıydı, Adanalıya hizmet etmek istiyoruz"

Lunapark işletmecisi İsa Önük, 1992’den beri aynı yerde hizmet ettiklerini belirterek, "Bizi buradan çıkarmak istiyorlar. Bize 10 dönümlük bir yer lazım. Biz bu tesisimizi daha güzel şekilde yeniden kurup Adanalıya hizmet etmek istiyoruz. Adana’nın tek lunaparkıydı burası. 40 yıldır bu işi yapıyoruz, yer de gösterilmiyor. Faaliyetimiz durdurulduğu gibi sökme işlemi başladı. Belirsizlik var yer gösterilmediği için bu makineleri ne yapacağız bilmiyoruz. Yetkililerden, Zeydan Karalar başkanımızdan destek istiyoruz" diye konuştu.

"Yer gösterilmesini ve bir an önce orada faaliyete geçmeyi istiyoruz"

Amaçlarının Adana’ya değer katmak olduğunu söyleyen Önük, "Adana’nın tek bir lunaparkı var o da olmazsa bu çocuklar nereye gidecek. Hafta sonu çocuklar buraya geliyordu. Aileleriyle eğleniyordu. Milli Emlak’tan kiralıktı burası. Şimdi ’makineleri sökün çıkın’ diyorlar. Bizler Adana’ya hizmet veriyoruz. 40-50 tane çalışanı var buranın. Yer gösterilmesini ve bir an önce orada faaliyete geçmeyi istiyoruz" dedi.

"Her şehirde bir lunapark olması lazım"

Erkan Baran Ünüvar isimli genç de, "Biz lunaparka eğlenmeye gelmiştik. Adana’da yapılacak pek bir aktivite olmadığı için hafta sonları da geliyorduk. Şimdi böyle bir karar almışlar. Bu da bizi gerçekten üzdü. Her şehirde bir lunapark olması lazım. Her büyükşehirde de lunapark var burada da olmalı. Üzgünüz" şeklinde konuştu.

Lunaparkın yerine ise Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yapılacağı öğrenildi.