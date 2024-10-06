Adana’da 2 Ekim’de başlayan ve bugün sona erecek olan TEKNOFEST’e katılmak isteyen Adanalılar ve çevre illerden sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Adana’da 2 Ekim’de kapılarını açan ve 7. yılında 10. kez düzenlenen TEKNOFEST Şakirpaşa Havalimanı’nda büyük ilgi görüyor. 2 milyon ziyaretçinin gelmesinin beklendiği TEKNOFEST’i görmek için Adanalıların yanı sıra Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş başta olmak üzere bir çok yakın ilden de ziyaretçi geldi. Dün ve bugün hafta sonu olması nedeniyle daha fazla yoğunluk yaşanırken, özellikle girişlerde izdihama varan kalabalık oluştu. Bugün son gün olması nedeniyle yerli ve milli uçakları görmek isteyen yüz binlerce vatandaş alana akın etti. 2 Ekim günü sabah saatlerinden sonra kapılarını açan TEKNOFEST bugün saat 19’da kapılarını kapatacak. Bugün de yine SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri yapacak.