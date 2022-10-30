Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı meşaleli yürüyüş ve Aleyna Tilki konseriyle kutlandı.

Adana’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı meşaleli yürüyüş ve Aleyna Tilki konseriyle kutlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan meşaleli yürüyüş, Atatürk Caddesi ve Ziyapaşa Caddesi güzergahını izleyerek Uğur Mumcu Meydanı’nda tamamlandı.

Aleyna Tilki konseri öncesi alanı dolduran Adanalılara hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önümüzdeki yıl Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağını belirterek, 99. kuruluş yılındaki coşkunun daha da artacağını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmak üzere kurduğunu ifade eden Başkan Karalar, “Cumhuriyetimizin önemini her geçen gün biraz daha fazla anlıyoruz. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet 99 yılda ülkedeki birçok sorunu çözdü. Kalan sorunları da Cumhuriyet çözecek. Bu ülkeyi var eden kuruluşların temelini Cumhuriyet attı. Bu ülkeyi; Çanakkale’nin, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kurdu. Onlara minnet borcumuz olduğunu unutmayalım” dedi.

Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu vurgulayan Başkan Karalar, “Laik-demokratik Cumhuriyet olmazsa, egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmaz. Bunu korumamız gerek. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kardeşlerimin alanı doldurması beni gururlandırıyor, hepinizle iftihar ediyoruz” diye konuştu.

Birçok sanatçının konserlerinin iptal edilmesine de değinen Başkan Karalar, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyerek sanatın önemine vurgu yapmıştır. Sanatçılarımızın konserlerini iptal etmek bu düşünceye uygun değildir.”

Konser öncesi CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ile Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de birer konuşma yaptı.

Aleyna Tilki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle verdiği konserde Adanalılara eski ve yeni şarkılarında oluşan bir seçki sundu.