ADANA (İHA) – Adana’da vatandaşlar, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars’ın aynı hat üzerinde dizilmesini izlemek için yüksek bölgelere akın etti.

Yıllar sonra ilk kez Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalandı. Nadir rastlanan doğa olayını seyretmek için Adana merkezde vatandaşlar Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (UZAYMER) adeta akın etti. Vatandaşlar, teleskop ile gezegenlerin aynı hat üzerinde sıralanmasını izledi.

Kuzey Adana’da da yoğun ilgi

Adana’nın Kozan ve Feke ilçelerinde de uzay meraklıları Kozan Kalesi’ne ve Feke Seyir Terası’na gitti. Vatandaşlar, teleskop ile gezegenleri izledi.

“Gezegenlerin dördü çıplak gözle görülüyor

Çukurova Üniversitesi UZAYMER Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Gözlem etkinliğine yoğun katılımın olduğunu belirten Prof. Dr. Akyüz, “Küçük 20 santimlik 3 teleskopumuzu çıkardık ve görüş alanımıza giren 6 gezegenden 4’ünü bugün gelen meraklı gözlemcilere izleteceğiz. Bunlar Satürn, Venüs, Jüpiter ve Mars olacak. Hepsini gözlemek ayrı bir güzel zevkli oluyor. Uranüs ve Neptün’de var görüş alanımızda fakat onlar görülmüyor. Bu 4 gezegen gözlenecek etkinliğimizde. Bu çerçevede planladık etkinliğimizi. Gezegenlerin 4’ü çıplak gözle görülüyor 6 tanesi de teleskopla görülüyor” dedi.

“Bu gözlemler çok güzel”

Gözlem etkinliğine gelen Ceylan Ekerer, “Çok güzeldi, şu an Jüpiter ve Venüs’ü gördük küçük teleskoplar ile. Şansımıza da hava bugün çok güzeldi gözlemi çok güzel şekilde yaptık. Böyle bir yer olduğu için çok şanslıyız, halka açık bu şekilde gözlem yapmaları, bizimle paylaşmaları çok güzel” ifadelerini kullandı.

“525 yılda bir olan nadir bir olay”

Gezegenlere ilgi duyan Mustafa Duha Seyhan isimli 11 yaşındaki çocuk ise, “Şu anda iki gezegen gördüm, diğer gezegenleri görmek için sıradayım. 525 yılda bir olan nadir bir olay bu. Venüs’ün çok kalın atmosferi olması nedeniyle çok fazla göremedim. Gezegenleri çok sevdiğimden dolayı büyüyünce gök bilimci olmak istiyorum. Gelmeyenler bu mükemmel olayı kaçırdı” diye konuştu.

“Astronot olmak istiyorum”

Gezegenlere ilgi duyan bir başka çocuk Mehmet Bolut Sergi de, “Gezegenleri çok sevdiğim için bu etkinlik beni çok heyecanlandırdı. Astronot olmak istiyorum, Mars’a çıkan ilk Türk olmak istiyorum. Çok mutluyum bu etkinlikte olmaktan” dedi.

Kozan Kalesi’nde teleskop ile gökyüzünü izleyen Gülen Ayhan isimli vatandaş ise 4 gezegeni net gördüklerini, 2 gezegeni ise göremediklerini ancak mutlu olduğunu söyledi.