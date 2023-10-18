Ünlü iş adamı Yıldıray Yalçın, Natha Bohem Restoran’ı açarak sadece kendi başarısını değil, aynı zamanda şehrin gastronomi sahnesini de zenginleştirdiklerini söyledi.

Yıldıray Yalçın yaptığı açıklamada, Natha Bohem’i Adana’nın gurur kaynağı haline getirdiğini, Adanalıların sevgi ve ilgisiyle karşılanan bu özel mekanın, kısa sürede büyük bir başarı hikayesine dönüştüğünü belirterek, "Adana’da bu mekanı açarak sadece kendi başarışımızı değil, aynı zamanda şehrin gastronomi sahnesini de zenginleştirdik" dedi.

Yalçın, restoranın Adana’nın gözbebeği haline geldiğini, bu başarısıyla Türkiye’deki en iyi mekanlar arasına girdiğini, misafirlerine eşsiz tatlar sunduğunu ifade ederek, "Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir menü yelpazesi sunan mekanımız, dünya mutfağından lezzetlerle donatılmış durumda. Adanalılar, burada geçirdikleri her anın tadını çıkarırken, şehrin önemli buluşma noktalarından birine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Restoran, sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda atmosferiyle de etkiliyor. Mekanın tasarımı, Adanalılara sıcak bir karşılama sunuyor. Özenle seçilmiş detaylar, otantik lambalar ve sahil kasabası hissi veren eşyalar, mekanımızı benzersiz kılıyor. Ayrıca, göl manzarası eşliğinde yapılan kahvaltılar, müşterilere unutulmaz bir an yaşatıyor."

Yalçın, Adana’ya kazandırdıkları restoran ile sadece lezzetleri ve hizmet kalitesiyle değil, aynı zamanda şehre kattığı değerle de büyük bir başarı elde ettiklerine değinerek, "Adana’nın yeme içme kültürüne katkıda bulunarak, şehrin gastronomi sahnesini ulusal ve uluslararası düzeyde daha da önemli hale getirdik. Mekanımız, Adana’da bir restoranın nasıl bir başarı hikayesine dönüşebileceğini gösteriyor. Bu mekan, sadece Adanalıların değil, tüm Türkiye’nin takdirini kazanıyor. Adana’nın gurur kaynağı olan Natha Bohem Restoran, işletme başarışımızın ve üretkenliğimizin bir yansımasıdır" diye konuştu.