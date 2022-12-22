Adana’da tespih ustası Mustafa Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın fotoğrafı bulunan özel tasarım tespih yaptı.

Adana’da tespih ustası Mustafa Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın fotoğrafı bulunan özel tasarım tespih yaptı.

Kentte tarihi büyük saatin olduğu bölgede bulunan Tespihçiler Çarşısı’nda tespih ustası olan Mustafa Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek için özel tespit yaptı. Şimşek’in günlerini harcadığı tespihte Cumhurbaşkanlığı forsu ve Erdoğan’ın fotoğrafı yer alması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tespih koleksiyoneri olduğunu duyduğunu belirten Mustafa Şimşek, hem bir hatıra hem de koleksiyonuna bir parça eklemek istediğini ifade etti.

Adana’da ilki düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuar’ında 25 Aralığa kadar, Cumhurbaşkanı için özel yaptığı tespih sergileyeceklerini belirten Şimşek,” Tespihi fuarda sergiledikten hemen sonra fuarın bitimiyle birlikte Cumhurbaşkanımıza göndereceğiz”dedi.

"Paha biçilemez, Cumhurbaşkanımıza özel yapıldı, bir daha yapılmayacak”

Tespihi özel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığının altını çizen Şimşek,” Cumhurbaşkanlığı forsu ve Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı var. Tespihin bir fiyatı yok, paha biçilemez. Özel yapıldı, bir daha yapılmayacak. Cumhurbaşkanımıza bizim bir hatıramız olacak. Kendi koleksiyonuna Adana’da tespih fuarından gitmiş olacak” diye konuştu.