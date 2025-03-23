Antalya’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Adanalı gençler Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya’da 17-22 Mart tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasına 70 ilden 763 kulüp ve 2800’ün üzerinde sporcu katıldı. Şampiyona ‘da sporcular büyük bir heyecan yaşadı. Adana’yı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Hasan Emin Şahin +65 kg’da Türkiye Şampiyonu, 44 kg’da ise Semanur Aydoğdu Türkiye Şampiyonu, 33 kg’da Ecrin Aydoğdu Türkiye 2.cisi oldu. Adanalı sporcular şampiyonluk yolunda çıktığı 8 zorlu müsabakada büyük üstünlük sağladı.