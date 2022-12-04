Adanalı Mehmet Davarcı’nın Göyçe-Zengezur Azeri Türk Cumhuriyeti Göç Devleti Kültür Bakanlığı’na atanmasından sonra, Bakan Yardımcılığına da Adanalı İdris Şahin atandı.

Adanalı Mehmet Davarcı’nın Göyçe-Zengezur Azeri Türk Cumhuriyeti Göç Devleti Kültür Bakanlığı’na atanmasından sonra, Bakan Yardımcılığına da Adanalı İdris Şahin atandı.

Göyçe-Zengezur Azeri Türk Cumhuriyeti Göç Devleti Kültür Bakanı Mehmet Davarcı, daha önce adı Azerbaycan Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti olan devletin yeni adının Göyçe-Zengezur Azeri Türk Cumhuriyeti Göç Devleti olduğunu söyledi. Davarcı, “Devletimizin ismi yapılan görüşmeler ve Cumhurbaşkanımız Rizvan Talibov beyefendinin kararlarıyla, Göyçe-Zengezur Azeri Türk Cumhuriyeti Göç Devleti olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 75 olan Milli Meclis üye sayısının 45 olarak düzenlenmesine karar verilmiştir” dedi.

Adana’da bir çok STK’larda ve siyasi partilerde görev alan ve en son Adana 13 Nolu Işık Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Bakan Davarcı, kendisinin Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Etekli Mahallesi doğumlu olduğunu belirterek, “Geçmişte Türk kültür ve sanat hayatına büyük katkılar koymuş, dava adamı Türk Ocakları Adana Şubesi eski başkanlarından fakülte mezunu, Ceyhan nüfusuna kayıtlı İdris Şahin’i bakan yardımcısı olarak atamış bulunuyoruz. Kendisine başarılar dilerim” dedi.

İdris Şahin kimdir?

Çukurova Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan İdris Şahin, Ziraat Fakültesinde memuriyete başladı, daha sonra Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nde İdari ve Mali Şube Müdürü olarak görev yaparken emekli oldu.

1988 yılında Adana Türk Ocağını kurdu. Onun başkanlığı döneminde 1994 yılına kadar Türkiye’nin, Türk-İslam dünyasının milli meselelerinde birçok seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar, tiyatro gösterileri düzenlendi. Çukurova Aydınlar Derneği’nin de kurucu başkanlığını yaptı.