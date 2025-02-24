Kök hücre nakli alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle Adanalı Profesör Hematoloji Uzmanı Dr. Can Boğa, Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Derneğinin Bilimsel Kongre etkinliğinde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde görevini sürdüren Prof. Dr. Can Boğa’ya, "Yaşam Boyu Onur Ödülü", Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Derneği’nin Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen Bilimsel Kongre etkinliğinde takdim edildi. Prof. Can Boğa, ödülünü aldıktan sonra ‘’Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler ve Mükemmeliyet Merkezleri’’ konulu sunum yaptı.

Kök hücre nakli alanındaki başarılarının yanı sıra işbirliği ve kalite çalışmalarını istikrarla sürdürerek ülkeye olan katkıları nedeni ile bu ödüle layık görülen Prof. Dr. Boğa, 2003 yılından beri Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Yaklaşık 100 yıl önce tanımlanan orak hücre hastalığı konusunda 30 yıldır çalışmalar yapan Boğa, erişkin orak hücre hastalığında başarılı nakillere imza atıyor.

Prof. Dr. Can Boğa, T.C. Sağlık Bakanlığının ‘’Hücresel tedaviler alanında Avrupa Birliği Uyum Projesi’’ inde eğitmen olarak görev alıp, aktif JACIE denetçisi oldu. THD Ulusal JACIE İşbirliği Projesi’nde merkezler arası kalite çalışmaları ve denetimlerini yürüttü. THD JACIE Çalışma Grubunu ve Donör Araştırmaları Takımı (DART)’ı kurdu ve başkanlıklarını üstlendi.