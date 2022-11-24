Adana’nın Kozan ilçesinde bir okulda görev yapan öğretmenler, günlerini Adana yöresine özgü lezzetler ve davul zurnalarla kutladı.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir okulda görev yapan öğretmenler, günlerini Adana yöresine özgü lezzetler ve davul zurnalarla kutladı.

Kozan’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Dağılcak Tabiat Parkı’nda Halit Dağlı ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenler bir araya geldi. Burada öğretmenler kente özgü Adana kebaplı, kavurmalı, şalgamlı, davul zurnalı öğretmenler günü kutlama programı gerçekleştirdi. 41 öğretmen tabiat parkında doğa turuna da katıldı. Davul zurna eşliğinde öğretmenler günü kutlaması gerçekleştiren öğretmenler halaylar çekerek gönüllerince doyasıya eğlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Adana’da görev yapan öğretmenler olarak farklı yöresel etkinlikler ile kutlamak istediklerini belirten Okul müdürü Seyban Karaköse,"Okulumuzda görev yapan 41 öğretmenimiz ile doğası ile mest eden Dağılcak tabiat parkında bir arya geldi. Adana’nın lezzetleri olan adana kebabı ve ciğeri ile davul zurna eşliğinde farklı bir etkinlik olsun istedik. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Öğretmenler da bu yıl öğretmenler günü etkinliğinin renkli bir kutlama ile gerçekleştirildiğini kaydetti.