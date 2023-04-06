Adana’da kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz, bin depremzedeye Ramazan kolisi ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açtı. Devlet kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve esnaflarda depremlerden etkilenen vatandaşların yardımına koştu. Adana’da uzun yıllardır kebapçılık yapan Cihangir Korkmaz da depremin ilk günlerinde 3 şubesini depremzedelere açtı. Daha sonra ise Korkmaz, depremzedelere destekte bulundu. Son olarak Korkmaz, bin Ramazan kolisi hazırlatarak depremzede ailelere ulaştırdı.

Desteklerini sürdüreceğini belirten Cihangir Korkmaz, "Elimden geldiğince yardımlarım devam edecek. Bir hayır duası benim için yetiyor. Bu koli dağıtımının diğer esnaflara da örnek olmasını temenni ediyorum. Hepimiz el ele verirsek bu felaketi en hızlı şekilde atlatırız" diye konuştu.