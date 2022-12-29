Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, Aladağ ilçesinin kırsal mahallelerinde eğitim gören çocuklara kebap yaptı, oyuncak dağıttı.

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, Aladağ ilçesinin kırsal mahallelerinde eğitim gören çocuklara kebap yaptı, oyuncak dağıttı.

Kebapçı Cihangir Korkmaz, Aladağ ilçesinde Kızıldam İlkokulu’nda çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara oyuncak dağıtarak onları mutlu eden Korkmaz, okul bahçesinde mangal da yaktı. Pişirdiği kebapları çocuklara ve köylülere elleriyle ikram etti. Kebabı yiyen çocuklar Korkmaz’a teşekkür etti.

Çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Korkmaz, “Bu tür etkinlikleri her ay yapıyoruz. Kimi zaman mont, ayakkabı kimi zaman kırtasiye malzemeleri, toplar alarak okullara gidip öğrencilere hediye ediyoruz. Onlarla buluşup keyifli vakit geçiriyoruz. Onlara kebap yapıyoruz bu bizleri mutlu ediyor çocuklarda mutlu oluyorlar” dedi.

Cihangir Korkmaz, bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini söyledi.