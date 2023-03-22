Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası etkilenen illere giderek afetzedelere destek oluyor. Korkmaz, “Yaralarımızı sarmaya çalıştık” dedi.

Depremin ilk gününden beri sahada olan kebapçı Cihangir Korkmaz, çalışanlarıyla birlikte depremzedelerin yemek ihtiyaçlarını karşılarken, çocuklara da oyuncaklar dağıtarak onları mutlu ediyor.

6 Şubat’tan beri depremzedelerin yardımına koşarak hem kebap dağıtıp hem de depremzede çocukların yüzlerini güldürebilmek için oyuncak ve kıyafet dağıtan kebapçı Cihangir Korkmaz, “Depremin ilk gününden beri 3 şubemizi de açtık, sıcak çorba, çay, sıcak ortam imkanı sunmaya çalıştık depremzedelerimize. Depremin ilk saatlerinden itibaren Adana’dan başlayarak deprem bölgelerine kebaplar yaptık, 6 Şubat’tan bu yana on binlerce kebap dağıttık. Depremzedelerin yanında olduk. İşletmelerimizde 24 saat boyunca açıktı. Hastanelere, KYK yurtlarına, semt pazarlarına, okullara gittik. Kebaplarımızı dağıtarak onların yanında olmaya çalıştık. Bizi biz yapan onların desteğiydi” dedi.

Korkmaz, gittiği bölgelerde küçük çocukları mutlu edebilmek için onlara küçük hediyeler aldıklarını belirterek, “Adana esnafları da bu süreçte kenetlendi. Herkes bir noktaya ulaşmaya çalıştı. Yaralarımızı sarmaya çalıştık” dedi.