Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde depremzede çocukların yardımına koşarak kıyafet ve oyuncak dağıttı.

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde depremzede çocukların yardımına koşarak kıyafet ve oyuncak dağıttı.

Depremin ilk gününden beri sahada olan kebapçı Cihangir Korkmaz, çalışanlarıyla birlikte depremzedelerin yemek ihtiyaçlarını karşılarken çocukları da unutmayıp onları mutlu etmek için çaba gösteriyor. Korkmaz, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay’da depremzedelerin yardımına koşarak hem kebap dağıttı hem de depremzede çocukların yüzlerini güldürebilmek için oyuncak ve kıyafet dağıttı.

Cihangir Korkmaz, ilk günden beri sosyal medyalarından paylaşım yaparak, ihtiyaç olan her yere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.