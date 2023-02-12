Cihangir Kebap, Adana ve Hatay’da depremzedelerin yardımına koşarak bin kişilik kebap dağıttı.

Cihangir Kebap, Adana ve Hatay’da depremzedelerin yardımına koşarak bin kişilik kebap dağıttı.

Tüm Türkiye’yi sarsan depremde Adana’da da 12 bina yıkılırken, 500’den fazla kişi can verdi. Adana’da özellikle Çukurova ilçesinde Güzelyalı, Huzurevleri ve Yurt mahallelerinde büyük hasar oluştu. Bu nedenle vatandaşlar evlerini terk edip, park ve sokaklarda yaşamaya başladı. Depremin ilk gününden beri sahada olan Cihangir Korkmaz, çalışanlarıyla birlikte depremzedelerin hem öğle hem de akşam yemeklerini karşılamalarına yardımcı oldu.

Günde bin kişiye kebap dağıtan ekip, ayrıca İskenderun’da ki deprem bölgelerine de giderek yardımlarda bulundu.

Cihangir Kebap, ilk günden beri sosyal medyalarından paylaşım yaparak, ihtiyaç olan her yere ulaşmaya çalıştıklarını kimseyi aç bırakmayacaklarını söyledi.