Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, depremin ilk gününden bu yana tonlarca et ile on binlerce Adana Kebap dağıtarak depremzedelerin yanında olmayı sürdürüyor.

11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken, Adana’da kebapçılık yapan Yaşar Aydın depremin ilk gününden bu yana her ile tek tek giderek depremzedelere on binlerce kebap ikram etti. Son olarak dün Osmaniye’ye giden Yaşar Aydın ve ekibi, burada binlerce kebap daha hazırladı. Daha sonra kebapları pişiren Aydın, Osmaniyeli depremzede vatandaşlara dağıttı.

Kebaplarını alan depremzedeler, Aydın’a teşekkür etti.