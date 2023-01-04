Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Kozan ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yatırım çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Dr. Elban’ı ocak başında sıcak böreklerle karşılayan Adanalı kadınlar, "Askerimiz, polisimiz, valimiz için hazırladık bunları. Allah’ım devletimize zeval vermesin" diyerek dua etti.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Kozan ilçesinde vatandaşlar ile bir araya gelerek yatırım çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Dr. Elban’ı ocak başında sıcak böreklerle karşılayan Adanalı kadınlar, "Askerimiz, polisimiz, valimiz için hazırladık bunları. Allah’ım devletimize zeval vermesin" diyerek dua etti.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, beraberinde Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Doğan İnci ile birlikte Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü’yü makamında ziyaret edip, ardından Organize Sanayi müteşebbis heyet toplantısına başkanlık etti. Kozan’daki yatırım çalışmalarını ve yapımı tamamlanan 2 milyon 700 bin TL’lik OSB idari bina ve AR-GE Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Dr. Süleyman Elban, Güneri Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi, ardından kahvehanede muhtar ve mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Adanalı kadınlar Vali Elban’ı dualarla karşıladı

Mahalle sakinlerinden Şenay Öztürk, ilk kez vali geldiği için gelinleri ve dünürleri ile birlikte ocak başına geçtiklerini, bölgeye özgü çevirme hazırladıklarını belirterek “Ben de, gelinlerim, dünürlerim ile birlikte ocak başına geçtik. Askerimiz, polisimiz, valimiz için hazırladık bunları. Allah’ım devletimize zeval vermesin, hepsinin işleri güçleri rast gitsin, dert görmesinler.” diyerek dua etti.

Vali Dr. Elban mahalle sakinlerini dinledi

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, mahallede kendileri için hazırlık yapan kadınlara karşılama için teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Vali Dr. Elban, “İlçelerimizde vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Kozan’ımızda yayladan dönüşler oldu ve ilçemizde vatandaşlarımız ile bir araya gelmek talep ve şikâyetlerini dinlemek istedik. Elimizden gelini yapalım istedik. İlçedeki hem yatırım çalışmalarını hem de vatandaşlar ile bir arada olup onları dinlemek için buradayız” dedi.