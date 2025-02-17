Adanalı hayırsever, Ramazan öncesi bir mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı 40 bin liralık borcun tamamını ödedi.

Adana’da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, yaklaşan Ramazan öncesi, mahalle bakkallındaki veresiye borçları kapatmak için harekete geçti. İlk olarak merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’ndeki Adile Yeşildağ’a ait bakkala giden Okur, mahallelinin veresiye borcunu ödemek istediğini söyledi.

Okur, defterde yazan 40 bin liralık borcun tamamı için ödeme yaptı.

Bakkal Adile Yeşildağ, iş yerinin camına, "Hayırseverler tarafından bütün borçlar kapatılmıştır" yazısı asarak, tüm borcun ödendiğini duyurdu.

"Mahallemizdeki kadınların eşleri cezaevinde"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan bakkal Adile Yeşildağ, "Mahallemizde ihtiyaç sahibi çok insan var. Bu nedenle veresiye borcu da çok oluyor. Ramazan öncesi bir hayırsever geldi bütün borcu ödedi çok mutlu olduk. Mahallemizde kadın çok fazla, bunların eşleri ya ölmüş ya da cezaevinde. Ödeyecek durumları yoktu" diye konuştu.

İsmail Budan isimli vatandaş ise yaklaşık 4 bin liralık veresiye borcu olduğunu ve ödendiği için çok sevindiğini söyledi.

"Başka bakkalların borçlarını da kapatacağız"

Ogün Sever Okur ise Adana’da birçok bakkala gideceğini anlatarak, "Derneğimize destek olan bağışçılar sayesinde böyle yardımlar yapıyoruz. Bugün bu mahalledeki bakkala geldik ama önümüzdeki günlerde başka bakkallara gidip ödeme yapacağız. İnsanların hayatına dokunmak çok önemli. Veresiye borçlarını kapatarak hem bakkala hem de vatandaşlara biraz nefes aldırdık" ifadelerini kullandı.