Adana’da faaliyet gösteren Televole mağazası Türkiye’deki 10. şubesini Mersin’de açıyor.

Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran’a ait Televole mağazası, 10. Şubesini Mersin’de açıyor. Pozcu’da açılacak şubede binlerce ürün indirimli fiyata satılacak.

İmza mağaza olacak

Tadilata başlanılan ve bin metrekare olacak mağaza, firmanın imza mağazalarından birisi olacak.

“İndirimler uzun süre geçerli olacak”

Kaliteye ucuza satmak için yıllardır çaba harcadıklarını anlatan Ufuk Doyuran, “Mersin’e şube açmak bizim 20 yıllık hayalimiz. Ancak bir türlü istediğimiz mağazayı bulamıyorduk. Sonunda o mağazayı bulduk ve hemen tadilata başladık. En kısa sürede Mersin’e şubemizi açacağız. Binlerce ürünü indirimli olarak satacağız. Burası bizim imza mağazamız olacak. Her İle bir mağaza sloganıyla yola çıktık. Uygun fiyatlar uzun süre geçerli olacak” dedi.